Il donne son accord au PSG, son transfert est saboté

La rédaction

A peine arrivé au PSG, Luis Campos s'était fixé comme objectif de rebâtir le milieu de terrain. Conseiller sportif du club parisien, le Portugais avait mis la main sur plusieurs profils comme Renato Sanches, Vitinha ou encore Fabian Ruiz lors du dernier mercato estival. Mais le dirigeant était, aussi, proche de recruter Ibrahima Sangaré (PSV Eindhoven).

En juin dernier, le PSG nommait Luis Campos au poste de conseiller sportif du président. Chargé notamment du recrutement, le Portugais avait, très vite, ciblé les besoins de l'équipe. L'ancien directeur sportif de l'AS Monaco souhaitait renforcer le milieu de terrain. Les arrivées de Renato Sanches, Vitinha et Fabian Ruiz s'inscrivaient dans ce cadre précis.

«Je me fais chier», il enrage à cause du PSG et de Mbappé https://t.co/ltaQBFU6po pic.twitter.com/381W3UhlQ2 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Le PSG tenait l'accord d'un milieu de terrain

Mais selon Foot Mercato, le PSG a, aussi, essuyé quelques échecs comme avec Ibrahim Sangaré. Agé de 25 ans, l'international ivoirien aurait donné son accord au club de la capitale l'été dernier, avant de finalement faire marche arrière et de prolonger son contrat avec le PSV Eindhoven.

Sangaré avait justifié sa prolongation