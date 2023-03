C’est annoncé, le PSG prépare une nouvelle révolution

La rédaction

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier pourrait bien tenter un pari avec Marquinhos. Ce samedi soir, le technicien a annoncé qu'il pourrait installer le Brésilien au poste de sentinelle. Une option, déjà explorée par Thomas Tuchel lors de son passage dans la capitale. Mais face au Bayern Munich mercredi prochain, le coach parisien va faire preuve de prudence.

Christophe Galtier pourrait ressortir des tiroirs l'une des grandes trouvailles de Thomas Tuchel. L'entraîneur du PSG n'a pas exclu de positionner, à l'avenir, Marquinhos au poste de sentinelle. Pour le technicien, le Brésilien a les qualités pour s'exprimer dans ce rôle.

«Tout est possible» pour ce projet à 600M€ du PSG https://t.co/5FBRNwIQZM pic.twitter.com/0bNB7CCH6N — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Marquinhos a les qualités pour jouer au milieu »

« Oui, il a les qualités pour jouer au milieu et Thomas Tuchel l’a utilisé avec beaucoup de réussite. Mais le fait d'avoir cette organisation défensive à trois doit permettre aussi une certaine animation avec le ballon et c'est le joueur le plus apte à participer au jeu, bien que Danilo soit de base un milieu » a déclaré Galtier. Toutefois, le technicien a précisé qu'il ne prendra aucun risque face au Bayern Munich mercredi prochain.

« Marquinhos en sentinelle ? C'est possible »