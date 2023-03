PSG : Messi régale Mbappé, l’incroyable révélation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, Kylian Mbappé est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations. Pour y parvenir, l’attaquant français a pu compter sur certains de ses coéquipiers en particulier, pas avares de passes décisives. Lionel Messi s’est notamment montré très altruiste envers le numéro 7, les chiffres ne mentent pas et sont même affolants.

C’est fait ! Désireux de s’emparer du record de meilleur buteur de l’histoire du PSG, détenu jusque-là par Edinson Cavani et ses 200 réalisations, Kylian Mbappé est parvenu à ses fins ce samedi à l’occasion de la victoire contre le FC Nantes (4-2) au Parc des Princes, trouvant le chemin des filets dans les dernières secondes afin de porter son compteur buts à 201 unités. L’ambiance était donc à la fête dans l’enceinte parisienne, Kylian Mbappé ayant été célébré comme il se devait au milieu de la pelouse, avec la remise d’un trophée spécial sous une pluie de feux d’artifice. Un record que Kylian Mbappé doit en partie aux différents coéquipiers qu’il a pu côtoyer depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017, et notamment à ceux qui lui ont distillé quelques caviars.

Les 17 passes décisives de Leo Messi pour Kylian Mbappé

C’est notamment le cas de Lionel Messi. Alors que le bilan de l’Argentin au PSG suscite des débats depuis son arrivée en août 2021, le septuple Ballon d’Or compte à ce jour 31 passes décisives sous le maillot rouge et bleu, dont 17 uniquement pour Kylian Mbappé. La complémentarité entre les deux joueurs est grande comme on a pu le constater ces dernières semaines suite à la blessure de Neymar. Avec ce bilan, Lionel Messi apparaît déjà comme le troisième meilleur serviteur de Kylian Mbappé, et ce en l’espace d’une saison et demie seulement.

Seuls Neymar et Di Maria font mieux

À titre de comparaison, Neymar, en tête des meilleurs passeurs décisifs sur les 201 buts inscrits par Kylian Mbappé, ne compte que huit longueurs d’avance sur Lionel Messi, portant son total à 25 offrandes en cinq ans et demi, les deux joueurs étant arrivé à la même période. Angel Di Maria, meilleur passeur décisif de l’histoire du PSG, comptabilise pour sa part 24 offrandes pour le Bondynois entre 2017 et 2022. Lionel Messi complète ainsi le podium (17). Une efficacité redoutable pour une complicité qui grandit au fil des semaines, ce qui pourrait inciter un peu plus le PSG à vouloir prolonger le bail de Lionel Messi, les discussions étant toujours en cours à quelques mois de la fin de contrat de l’Argentin comme vous l’avait révélé le10sport.com.