PSG : Avenir incertain pour Messi, il reçoit un appel du pied

Hugo Chirossel

Maintenant qu’il a réussi à remporter la Coupe du monde avec l’Argentine, l’avenir de Lionel Messi en sélection interroge. Si le septuple Ballon d’Or avait déclaré qu’il souhaitait poursuivre sa carrière internationale, il n’est pas certain qu’il soit présent lors du prochain Mondial. Dans cette optique, Lisandro Martinez a récemment confié qu’il souhaitait que la Pulga soit présente avec l’Albiceleste en 2026.

« Possible de le voir à la prochaine Coupe du monde ? Je pense que oui. On verra ce que lui décide. Il décidera quand il le souhaite . » Dernièrement, Lionel Scaloni s’était exprimé sur la suite de la carrière internationale de Lionel Messi. Le sélectionneur de l’Argentine pense donc que le joueur du PSG pourrait être présent au Mondial 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

«Pour moi, il ira à la prochaine Coupe du monde»

Plusieurs joueurs de l’ Albiceleste interpellent régulièrement Lionel Messi à ce sujet. « Leo, pour moi, doit continuer. Pour moi, il ira à la prochaine Coupe du monde », a récemment confié Cristian Romero à ce sujet.

«Espérons que nous aurons Messi»