PSG : Mbappé lance les hostilités, il se fait éteindre

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le Bayern Munich le 14 février dernier en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG va devoir faire beaucoup mieux mercredi prochain à l’Allianz Arena. Kylian Mbappé est sûr de lui, Paris est toujours favori. Une déclaration à laquelle Leon Goretzka a répondu après la victoire du Bayern à Stuttgart.

« C’est le Paris Saint-Germain, toujours ». Après la défaite contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Kylian Mbappé était loin d’être abattu, à tel point qu’il voit toujours le PSG comme le favori. Pourtant, jusqu’à ce qu’il entre en jeu, Paris n’a rien montré. Malmené par le Bayern Munich, le club de la capitale pouvait même s’estimer heureux de n’avoir encaissé qu’un seul but.

Kylian Mbappé voit le PSG favori

Le 8 mars prochain, le PSG aura l’obligation de jouer différemment. Et pour commencer, la titularisation de Kylian Mbappé devrait changer la donne. Double buteur contre le LOSC et l’OM, l’attaquant de l’équipe de France est de retour en pleine forme, ce qui transforme complément le PSG. Le Bayern Munich le craint forcément, cela s’est d’ailleurs vu au match aller. Dès que Mbappé est entré en jeu, le club bavarois a défendu différemment et à quelques centimètres près, le numéro 7 parisien aurait inscrit un doublé.

«Aucune rancune» : Il claque la porte du PSG et lâche ses vérités https://t.co/x7wka0Z89F pic.twitter.com/horYCqr36K — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

«C’est la même chose pour nous»