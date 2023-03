Neymar - PSG : Il crie au scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé contre le LOSC, Neymar manquera le choc contre le Bayern Munich mercredi soir et pour certains observateurs, c’est une bonne nouvelle pour le PSG comme en témoigne la victoire probante face à l’OM. Une analyse que ne comprend pas Nabil Djellit, toujours persuadé de l’importance de la star brésilienne.

Sans Neymar, blessé, le PSG a livré l’une de ses meilleurs prestations de la saison en dominant l’OM au Vélodrome (3-0). A tel point que certains observateurs estiment que les Parisiens sont meilleurs sans leur numéro 10. Une analyse qui agace Nabil Djellit.



▶️ Une star du PSG refuse de rejoindre Cristiano Ronaldo pour l'instant 👇 pic.twitter.com/aEkAbzHBI9 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«C’est une déception que Neymar ne soit pas là»

« Pour moi, c’est une déception qu’il ne soit pas là parce que c’est un joueur qui émerveille. Je me souviens que la dernière fois que Neymar a joué à Munich, je crois qu’il n’avait pas été si mauvais que cela », lance le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir avant d’en rajouter une couche.

«C’est une mauvaise nouvelle»