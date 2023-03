PSG : Dans la tourmente, Neymar reçoit un soutien inattendu

La rédaction

Neymar n'est pas dans la période la plus faste de sa carrière. En perte de vitesse depuis la reprise post-Coupe du Monde, le joueur du PSG s'est depuis blessé à la cheville. Résultat : le Brésilien a été forfait pour le match face à l'OM (3-0), et le sera aussi pour le match de ce samedi soir face à Nantes, et celui face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Son attitude cristallise aussi beaucoup de critiques, mais a reçu un soutien inattendu, celui du Rennais Baptiste Santamaria.

Les joueurs qui côtoient Neymar lors des rencontres de Ligue 1 sont sans doute les mieux placés pour parler du numéro 10 du PSG. C'est le cas de Baptiste Santamaria, qui a évoqué les joueurs du PSG et a avoué avoir trouvé que Neymar était le joueur le plus impressionnant et gentil qu'il ait affronté dans sa carrière, dans une interview accordée à Foot Mercato .

« Il est très très fort »

Le milieu de terrain du Stade Rennais a ainsi évoqué le joueur du PSG, Neymar : « Ce n’est pas parce que c’est la star dont tout le monde parle, mais parce que les postes qu’on occupe font que lorsque je jouais contre le PSG, forcément, on était l’un contre l’autre. Que ce soit dans sa vision du jeu ou même techniquement, ce qu’il est capable de proposer, c’est quelqu’un qui m’a impressionné, il est très très fort. Franchement, on en parle beaucoup. »

Neymar : Il balance en direct une décision fracassante du PSG https://t.co/xCAUup2cIf pic.twitter.com/s9Vq9Ya70r — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« C'est quelqu'un de simple, de très gentil »