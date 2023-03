Messi, Mbappé et Neymar à l'origine de son départ du PSG ? Il fait des révélations

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Sarabia a fui le PSG pour rejoindre Wolverhampton. Interrogé sur son transfert, l'attaquant espagnol a admis qu'il avait pris le large à cause de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Si Pablo Sarabia a pris plaisir à cohabiter avec ces trois stars, il n'était pas du tout satisfait par son temps de jeu.

Durant la première partie de saison, Pablo Sarabia a eu très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent. Barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar, l'international espagnol n'avait que des miettes pour s'exprimer au PSG sous la houlette de Christophe Galtier.

Sarabia s'est exilé pour fuir Messi, Mbappé et Neymar

Alors que son temps de jeu ne lui convenait pas du tout, Pablo Sarabia a demandé à changer de club lors du dernier mercato hivernal. Transféré à Wolverhampton, l'attaquant de 30 ans est revenu sur son départ du PSG. Et Pablo Sarabia a avoué que Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar l'ont poussé à partir, préférant être titulaire dans une équipe moins huppé qu'un joueur lambda au PSG.

«C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar, mais...»