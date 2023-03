Le vestiaire du PSG s’est fait secouer, une grosse explication révélée

Thibault Morlain

Ces dernières semaines ont été très difficiles au PSG. En effet, les mauvais résultats se sont enchainer, mais voilà que cela va un peu mieux récemment. Le club de la capitale a retrouvé le chemin de la victoire et les joueurs de Christophe Galtier semblent à nouveau avoir la tête à l’endroit. Il faut dire qu’au PSG, une grosse explication aurait eu lieu pour mettre les choses au point dans cette zone de turbulences.

Avec 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues en ce début d’année 2023, le PSG était vraiment au fond du trou. Pourtant, le club de la capitale arrive à un moment crucial de sa saison avec notamment le choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. La crise arrivait donc au pire des moment. Mais voilà que cela semble aller un peu mieux pour le PSG. Les hommes de Christophe Galtier ont arraché la victoire contre le LOSC (4-3) puis sont allés infliger une correction à l’OM au Vélodrome (0-3). Le résultat de grosses explications en interne ?

PSG : «Je le verrais bien à Paris», il a tout prévu pour Zidane https://t.co/2trdLvfZM4 pic.twitter.com/lJM6HLiX1H — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Une sorte de thérapie agressive »

Le Parisien fait un point concernant cette évolution positive au PSG. Le quotidien révèle alors une discussion en interne pour faire bouger les choses. Un intime du Camp des Loges raconte ainsi : « Tout le monde s’est remis en cause. Il fallait remettre les têtes d’aplomb et leur faire comprendre de se bouger les fesses. Le travail a été fait en profondeur, une sorte de thérapie agressive où tous les aspects ont été abordés, y compris tactique et mental ».

« Le groupe s’est parlé »