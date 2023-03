«C’est une force pour l’équipe» : Le couteau suisse du PSG, c’est lui

Thomas Bourseau

Danilo Pereira est devenu indispensable au PSG de par sa polyvalence et Christophe Galtier le sait pertinemment. Au point où l’entraîneur français affirme que le Portugais est un exemple au quotidien pour l’ensemble du groupe.

Recruté à l’été 2020 en provenance du FC Porto, Danilo Pereira ne s’est jamais mué comme étant un élément phare de l’entrejeu du PSG. Cependant, de par sa polyvalence et sa solidité, l’international portugais a pu dépanner le Paris Saint-Germain en défense centrale notamment.

Les louanges de Galtier à propos du polyvalent Danilo

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier ne cesse d’utiliser Danilo cette saison. Et alors que Presnel Kimpembe s’est rompu le tendon d’Achille face à l’OM dimanche dernier (3-0), le Portugais l’a remplacé dans une défense à cinq.

«Il est un exemple au quotidien»

Et au vu des propos de Galtier en conférence de presse ce vendredi et dans des propos rapportés par RMC Sport, il semblerait que le PSG dispose d’un véritable couteau suisse sur lequel le technicien souhaite compter. « C'est un joueur international. Il a cette capacité à être polyvalent, il est mature, il a beaucoup d'expérience. Il est un exemple au quotidien, il est à l'écoute, disponible pour changer de rôle, d'animation. Cette polyvalence qui pourrait lui faire penser qu'il n'est pas un titulaire indiscutable, c'est une force pour l'équipe et pour lui ».