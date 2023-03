Il est accusé de viol au PSG, sa mère sort du silence

Axel Cornic

Blessé et donc forfait pour la rencontre face au FC Nantes, Achraf Hakimi affronte actuellement une situation assez délicate avec sa mise en examen pour viol. Le latéral droit du Paris Saint-Germain nie les faits qui lui sont reprochés, mais l’affaire fait couler énormément d’encre et en France comme à l’étranger les réactions se succèdent.

Si la situation sportive du PSG est fragilisée, les choses ne vont pas au mieux en dehors des terrains. Le club de la capitale voit en effet l’une de ses stars être impliquée dans une affaire de viol, puisque le parquet de Nanterre a décidé d’une mise en examen à l’encontre d’Achraf Hakimi.

Le clan Hakimi dénonce une « tentative de racket »

Dès vendredi, le camp de l’international marocain a réagi par le biais de son avocate, dénonçant une « tentative de racket ». « Après les quelques heures d'audition je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos » a déclaré Me Fanny Colin, contactée par L’Equipe .

« Je lui ai parlé de l'affaire, et il m'a juré qu'il était innocent »