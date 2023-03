Des recrues du PSG ont un gros problème avec Neymar

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, ça a beaucoup bougé au PSG. Au total, 6 nouveaux joueurs ont rejoint le club de la capitale, parmi lesquels Fabian Ruiz et Vitinha. Mais depuis qu’ils sont arrivés à Paris, ça n’a pas tout le temps était simple pour eux sur le terrain. Pour quelle raison ? Neymar pourrait bien être à l’origine de cela. Explications.

Actuellement, le PSG doit faire sans Neymar. En effet, face au LOSC, le Brésilien s’est blessé à la cheville et son absence devrait encore durer quelques semaines. Forcément, une telle absence n’est pas une bonne nouvelle pour Christophe Galtier. Mais pour d’autres joueurs du PSG, voir que Neymar n’est pas là serait une libération…

Ils brillent face à l’OM…

Arrivés lors du dernier mercato estival au PSG, Fabian Ruiz et Vitinha n’ont pas réalisé les meilleures performances jusqu’à présent. Alors que les critiques commençaient à arriver, l’Espagnol et le Portugais ont fait fort face à l’OM. Et comme le souligne Le Parisien , Neymar pourrait bien ne pas être étranger à cela.

… grâce à l’absence de Neymar ?

Contre l’OM, Neymar n’était pas là. Et cela ne serait pas un hasard si Fabian Ruiz et Vitinha ont si bien joué lors de ce match. En effet, selon le quotidien régional, les deux recrues du PSG seraient inhibées en présence du Brésilien. Le fait que Neymar ne soit pas là libérerait donc Fabian Ruiz et Vitinha.