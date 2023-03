«Aucune rancune» : Il claque la porte du PSG et lâche ses vérités

La rédaction

Lors du match entre le PSG et Nantes ce samedi soir à 21h, une belle histoire aura lieu. Le jeune latéral gauche de 19 ans, Jaouen Hadjam, foulera pour la première fois de sa vie la pelouse du Parc des Princes, sous le maillot du FC Nantes. Une belle histoire donc, pour celui qui a été formé au PSG, mais qui a dû quitter le club.

Jaouen Hadjam est un franco-algérien qui jouait en Ligue 2 lors du début de la saison avec le Paris FC. Il n'avait pris part qu'à trois matchs en tant que titulaire, ne bénéficiant pas de la confiance de Thierry Laurey, le coach de Paris. Cet hiver, Antoine Kombouaré l'a appelé personnellement pour le faire venir au FC Nantes et il enchaîne depuis les titularisations. Mais sa carrière aurait pu se dérouler du côté du PSG...

Formé au PSG

Alors qu'il était âgé de 11 ans, Jaouen Hadjam passe les détections du PSG. Dans les colonnes du Parisien , son père raconte cette détection : « Ils étaient 800 au départ, seulement deux sont restés. Il faisait ses devoirs dans la voiture. C’était fatigant pour lui. » Par la suite, il est retenu par le PSG au centre de pré-formation mais sa famille et lui-même décident de quitter le PSG.

Neymar signe au PSG, les incroyables punchlines lâchées à Barcelone https://t.co/NT4wUh6aTr pic.twitter.com/pqc6VExZvg — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Aucune rancune »