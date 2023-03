Après l’OM, il a été mis à l’épreuve

Thomas Bourseau

William Saliba a vu sa vie professionnelle basculer grâce à son prêt à l’OM. Au terme de son expérience phocéenne, l’international français est revenu à Arsenal où il a vécu un retour aux sources spécial concocté par son entraîneur Mikel Arteta.

Pendant une saison entière, William Saliba a flambé sous les couleurs de l’OM. Estimant qu’il n’était pas fin prêt à relever le challenge de la Premier League, le staff technique de Mikel Arteta avait pris la décision de le prêter à l’Olympique de Marseille sans option d’achat.

Tout est allé très vite pour William Saliba

Résultat ? William Saliba s’est fait remarquer et est devenu incontournable à l’OM sous la houlette de Jorge Sampaoli au point où le défenseur français a vu les portes de l’équipe de France s’ouvrir à lui au printemps 2022. William Saliba a même pris part au Mondial au Qatar avec les Bleus.

«Pendant la première semaine, je ne lui ai pas parlé»