«Plus personne n’y croit pas», cette incroyable sortie sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le serpent de mer de la vente de l'OM continue de faire fantasmer les supporters marseillais. Un vieux rêve entretenu par certains journalistes, mais aussi par certains proches d'investisseurs comme Rodolphe Saadé. Selon certaines sources, le départ de Frank McCourt, propriétaire de l'OM, serait programmé et un nouvel homme fort devrait débarquer.

Annoncée depuis près de deux ans, la vente de l'OM n'a toujours pas eu lieu, ce qui n'empêche pas certains internautes d'évoquer un possible départ de Frank McCourt sur les réseaux sociaux. Ces derniers ont repris du poil de la bête après une déclaration de Stéphane Richard, proche de Rodolphe Saadé.

Vente OM : Nouveau rebondissement https://t.co/Tcq6RAfbOM pic.twitter.com/WQAtqjrep4 — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

Le feuilleton sur la vente de l'OM toujours d'actualité

Selon lui, le patron du groupe CMA-CGM est destiné à reprendre l'OM. « Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille » a-t-il déclaré à Libération . Impliqué dans ce dossier, Thibaud Vézirian a confirmé le départ prochain de McCourt.

« Tous ceux qui se sont penchés dessus ont compris »