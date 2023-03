Mbappé explose tous les records, il lui lance un défi colossal

Hugo Chirossel

Le mercredi 1er mars dernier, une légende du football français et international nous a quitté. En effet, Just Fontaine est décédé à l’âge de 89 ans. Il conserve encore à l’heure actuelle le record du nombre de buts inscrits lors d’une seule Coupe du monde, avec 13 réalisations en 1958. Une performance qui n’a jamais été égalée depuis, mais pour Thierry Henry, Kylian Mbappé pourrait lui succéder.

Décédé mercredi dernier, Just Fontaine a emporté avec lui un des records les plus mythiques du football. En effet, il reste le recordman du nombre de buts inscrit lors d’une même édition d’une Coupe du monde, avec 13 réalisations en 1958.

Un record inégalé

« Dans 2000 ans, si on joue encore au foot, il est fort possible qu’on pose encore cette question. Et il est probable que la réponse soit : “non, toujours pas” », avait confié Just Fontaine au sujet de son record, dans des propos relayés par Le Parisien . Présent au stade Bollaert-Delelis, en marge de la rencontre entre le RC Lens et le LOSC (1-1), Thierry Henry a rendu hommage à Justo .

«Je ne sais pas qui pourra faire ça. Peut-être Kyky ?»