Deschamps reçoit une candidature… au FC Nantes !

Arnaud De Kanel

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste le 16 mars prochain, les candidatures se multiplient sur son bureau. Les principaux intéressés savent que le sélectionneur de l'équipe de France pourrait entamer un nouveau cycle suite à la Coupe du monde et ils entendent bien en profiter. Cette fois-ci, c'est Ludovic Bras qui a interpellé le patron des Bleus.

Didier Deschamps croule sous les propositions ces derniers temps. La nouvelle garde se positionne pour succéder à Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, tous les quatre partis à la retraite avec les Bleus . Les appels du pied se multiplient et chacun tente d'interpeller Deschamps à sa manière. Le temps presse puisque le sélectionneur annoncera sa liste pour les rencontres face aux Pays-Bas et l'Irlande le 16 mars. Au FC Nantes, Ludovic Blas a évoqué les Bleus en conférence de presse, lui qui avait discuté avec Didier Deschamps.

Après Benzema, une star de Deschamps annonce une décision radicale https://t.co/y74y8LpXjn pic.twitter.com/OKT0kVhKgh — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

«Il voulait juste me féliciter»

Après la rencontre face à la Juventus en Ligue Europa, Didier Deschamps avait été aperçu en train de discuter avec Ludovic Blas. Une situation dont avait préféré s'amuser le joueur du FC Nantes. « Il voulait juste me féliciter, c’était très sympa ! S'il ne m’a pas donné rendez-vous en mars ? Je ne crois pas non ! Pas tout de suite en tous cas…(rires) », confiait-il. Le sujet équipe de France est revenu sur la table en conférence de presse, l'occasion pour lui de faire un point.

«Si ça suffit pour y aller, tant mieux»