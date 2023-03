Avec le PSG, Mbappé est leur plus grand cauchemar

Arnaud De Kanel

Le Paris Saint-Germain reçoit Nantes ce 4 mars pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Après avoir rejoint Edinson Cavani en tête du classement des meilleurs buteurs du club de la capitale face à l'OM, Kylian Mbappé pourrait battre ce record et en être désormais le seul détenteur. Retour sur ses victimes préférées dans l'Hexagone.

C'est un PSG plein de confiance et porté par un Kylian Mbappé surmotivé qui recevra le FC Nantes d'Antoine Kombouaré ce samedi soir. Une rencontre à ne pas prendre à la légère pour les hommes de Christophe Galtier s'ils veulent préparer au mieux le déplacement à Munich de mercredi. Un match particulier pour le natif de Bondy qui pourrait devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire du PSG après avoir rejoint Edinson Cavani le week-end dernier contre l'OM en inscrivant ses 199ème et 200ème réalisations. Et l'ogre Mbappé a ses préférences quand il s'agit de martyriser les défenses de Ligue 1.

Dijon, victime préférée de Mbappé

Dans les 200 buts de Kylian Mbappé avec le PSG, Dijon en a encaissé 12. Le club bourguignon est la victime préférée de l'attaquant vedette. Derrière, on retrouve son ancien club, l'AS Monaco, mais également Montpellier, l'OL, et le LOSC, tous les quatre victimes à 10 reprises des assauts de Mbappé. Ce samedi, il devra battre Alban Lafont. Le portier nantais n'est d'ailleurs pas sa victime favorite.

Mbappé s'amuse avec Lopes

Zlatan Ibrahimovic avait pour habitude de martyriser le gardien de l'ASSE Stéphane Ruffier lorsqu'il évoluait au PSG. De son côté, Kylian Mbappé a opté pour le rival du club stéphanois. En effet, le co-meilleur buteur du PSG a trompé Anthony Lopes à 10 reprises, son plus haut total. Sa deuxième victime est française et il s'agit de Paul Bernardoni avec 8 buts encaissés. Rúnar Alex Rúnarsson et Marc-Aurèle Caillard ont fait les frais des frappes de Mbappé 6 fois. Tâche à lui de faire de même avec Alban Lafont s'il veut devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire du PSG.