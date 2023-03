C’est l’hécatombe, le PSG sort du silence

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est fait peur au Parc des Princes mais a fini par disposer du FC Nantes 4 buts à 2 pour enchainer un troisième succès de rang en Ligue 1. Une défaite qui fait du bien à 4 jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. Malgré tout, la soirée a encore été gâchée par les blessures.

Grâce à un Kylian Mbappé record, le PSG a disposé du FC Nantes sur sa pelouse. Une soirée de festivités au Parc des Princes donc mais encore loin d'être parfaite. Après les blessures de Neymar et de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Marquinhos sont sortis sur blessure. Christophe Galtier a donné de leurs nouvelles.

De simples coups pour les blessés ?

« On a quelques bobos. Nordi Mukiele est sorti avec un coup au tendon d'Achille, Marqui qui a eu un problème au niveau des côtes, c'est apparemment un coup », a assuré Christophe Galtier au micro de Canal+ . L'entraineur du PSG a du bricoler pour terminer la rencontre.

«On pioche de partout»