L'OM a recruté un «mercenaire», la folle révélation

Arrivé libre l'été dernier après avoir mis fin à son contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une belle saison à l'OM mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, le Chilien a laissé planer le doute sur son avenir à Marseille. Jonatan MacHardy, consultant pour RMC, n'est pas surpris et rappelle que le profil de l'ancien attaquant du FC Barcelone a tout du profil type du joueur mercenaire.

Ces derniers jours en conférence de presse, Alexis Sanchez avait laissé planer le doute concernant son avenir à l'OM alors que son contrat s'achève en juin prochain. « J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… », confiait l'international chilien. Une sortie qui n'étonne pas Jonatan MacHardy.

«C’est la confirmation des bruits qui ont commencé à remonter»

« Concernant cette déclaration, il faut se demander si c’est une manière un peu maladroite de remobiliser les troupes en étant une sorte de capitaine sans être le capitaine en faisant passer un message au reste du vestiaire, ou c’est ce que c’est la confirmation des bruits qui ont commencé à remonter selon lesquels il en avait marre de jouer en pointe, qu’il n’était pas certain de vouloir rester, ces infos venaient de la presse chilienne », lance dans un premier temps le consultant RMC au micro de l' After Foot avant d'aller encore plus loin.

«Alexis Sanchez c’est la définition même du mercenaire»