«Ça m’a fait mal», il règle ses comptes avec l’ASSE

En 2008, Pascal Feindouno prenait la décision de quitter l'ASSE. L'attaquant décidait de s'engager avec Al-Sadd à l'âge seulement de 27 ans. Un départ, qui était mal passé auprès des supporters stéphanois. Aujourd'hui retraité des terrains, l'ancien international guinéen est revenu sur son transfert au Qatar et sur son attachement à l'ASSE.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Pascal Feindouno décidait de s'engager avec l'ASSE en 2004. L'attaquant restera dans le Forez jusqu'en 2008. Après quatre années sous le maillot vert, le joueur décidait de rejoindre Al-Sadd, à seulement 27 ans. Certains lui avaient reproché de s'engager avec le Qatar uniquement pour l'argent. Aujourd'hui retraité des terrains, Feindouno, qui vit à Saint-Etienne, est revenu sur son départ de l'ASSE.





Feindouno revient sur son départ de l'ASSE

« Je ne veux pas trop rentrer dans le détail mais cette année-là ça n’allait pas trop dans le club. Même moi, j’ai été un peu surpris mais il y a eu beaucoup de discussions et ça a débouché sur mon départ. C’est comme ça, c’était écrit. Je ne dirais pas que c’est une connerie ou un regret, c’est le football ! Ce qui devait arriver arriva, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. C’était le moment, je suis parti, c’est tout ! » a confié Feindouno dans un entretien accordé à Poteaux Carres. Le natif de Conakry a également évoqué la réaction des supporters de l'ASSE.

« Franchement ça m’a fait mal, mais... »