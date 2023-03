L’OM obligé de lâcher le jackpot ?

Thomas Bourseau

Incontournable à l’OM, Alexis Sanchez devra contractuellement être prolongé pour rester à l’OM la saison prochaine. Le président Pablo Longoria s’y attellerait déjà, mais va devoir puiser dans les ressources financières du club. Explications.

A l’OM, on se félicite d’avoir mis la main sur une véritable star. Passé par le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et l’Inter notamment, Alexis Sanchez a joué dans certains des plus grands clubs d’Europe. De quoi faire de lui, du haut de ses 34 ans, un complément expérimenté pour l’effectif d’Igor Tudor. Infatigable, l’attaquant chilien n’est cependant pas venu à Marseille pour le climat et pour préparer tranquillement sa retraite.

L’OM a rencontré l’entourage d’Alexis Sanchez pour discuter d’une prolongation

C’est du moins le message qu’Alexis Sanchez a fait passer vendredi dernier lors d’un point presse après la surprenante élimination de l’OM en 1/4 de finale de Coupe de France quelques heures plus tôt face à Annecy. Les dirigeants de l’OM et le président Pablo Longoria ne souhaiteraient pas perdre de temps et auraient enclenché les discussions avec le clan Sanchez pour prolonger son contrat qui expirera en juin prochain.

«Ils devront dorloter Alexis pour qu'il signe un nouveau contrat»