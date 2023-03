Mercato - PSG : Le Qatar a eu très chaud avec Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2017 et devenu au fil des années le joueur majeur du projet QSI, Kylian Mbappé aurait pourtant pu échapper au Qatar. Franck Ribéry confirme en effet que le Bayern Munich a tenté par le passé d’arracher la signature de Mbappé, et il regrette cet échec pour le club bavarois.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé a été très courtisé depuis son plus jeune âgé par les plus grosses écuries étrangères. À plusieurs reprises, le Real Madrid est d’ailleurs passé tout proche d’enrôler l’international français qui avait même visité les installations du club merengue en 2013, lorsque Zinedine Zidane avait été le chercher en personne dans sa cité de Bondy pour l’emmener avec lui en Espagne. Finalement, Mbappé avait effectué sa formation et ses débuts en pro avec l’AS Monaco avant de rallier le PSG en 2017 pour 180M€, et pourtant…

Le Bayern voulait Mbappé, Ribéry regrette

Le Bayern Munich avait également tenté sa chance avec Kylian Mbappé, bien avant qu’il ne fasse les beaux jours de l’AS Monaco en Ligue 1, mais le club bavarois n’était pas parvenu à le convaincre. Interrogé mercredi dans les colonnes de Sport Bild, Franck Ribéry affiche d’ailleurs de grands regrets à cet effet : « Cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern. Mais c'est la vie. Il n'y a jamais de garantie de signer un joueur », indique l’ancien attaquant français, qui a été une légende du Bayern Munich entre 2007 et 2019.

