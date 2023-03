Mercato : Il l’annonce, il veut briser le rêve du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’été prochain, le PSG cherchera à se renforcer offensivement. Auteur d’une saison étincelante avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est suivi par le club de la capitale. Le Bayern Munich, adversaire de Paris en Ligue des Champions, est également dans le coup et Franck Ribéry insiste pour que l’opération se fasse.

Avec le seul Hugo Ekitiké en solution offensive pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG n’est pas très fourni en attaque. Pourtant, Luis Campos a voulu faire venir du monde lors des deux derniers mercatos. Manqué. Le PSG repartira à l’attaque cet été et deux joueurs sont dans les petits papiers du club de la capitale : Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

Kolo Muani affole les compteurs

L’attaquant de l’Eintracht Francfort est l’option numéro une. Parti du FC Nantes l’été dernier pour rejoindre l’Allemagne, Randal Kolo Muani réalise une saison étincelante avec Francfort. Avec déjà 16 buts et 14 passes décisives, Kolo Muani a découvert l’équipe de France, il aurait même pu devenir le héros de tout un pays si Emiliano Martinez n’avait pas stoppé sa tentative à la dernière minute de la prolongation. Malgré cet échec, son talent n’est pas passé inaperçu. Le PSG voudrait bien le faire venir mais le Bayern Munich est également sur les rangs.

Ribéry veut le voir au Bayern Munich