Il veut claquer la porte de l'OM, un transfert à 9M€ prend forme

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Arkadiusz Milik a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato estival. Alors qu'une option d'achat à hauteur de 7M€ - plus 2M€ de bonus - a été négocié entre les deux clubs, le buteur polonais aimerait qu'elle soit levée, et ce, même si les Bianconeri ne jouent aucune compétition européenne la saison prochaine.

En janvier 2021, l'OM a réalisé un très gros coup sur le mercato. En effet, Pablo Longoria s'est offert les services d'Arkadiusz Milik, qui réalisait des prouesses au Napoli en Serie A.

Milik veut rester à la Juventus quoi qu'il arrive

Grâce à un chèque d'environ 8M€ offert à Naples à la fin de la saison 2021-2022, l'OM a bouclé le transfert définitif d'Arkadiusz Milik. Toutefois, le club marseillais s'est séparé du buteur polonais dans la foulée.

Une option d'achat de 7M€, + 2M€ de bonus