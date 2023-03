Il l’annonce en direct, Messi peut lâcher une bombe

Thomas Bourseau

Bien que Lionel Messi et sa famille semblent être heureux au PSG et au sein de la capitale parisienne, la presse espagnole a jeté un froid sur sa prolongation de contrat. Revenir au FC Barcelone, Messi serait intéressé.

Lionel Messi a soulevé le trophée derrière lequel il courait depuis ses tout débuts. Le 18 décembre 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire du septuple Ballon d’or puisqu’il a pu s’asseoir sur le toit du monde avec l’Argentine. Et maintenant ? Alors qu’il soufflera ses 36 ans le 24 juin prochain, Messi est en fin de contrat au PSG, son bail expirant le 30 juin 2023. De quoi alimenter les plus folles rumeurs sur le marché des transferts et notamment un départ pour la Major League Soccer ou bien l'Arabie saoudite pour y rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo.

Le clan Messi heureux au PSG et à Paris

le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que la ligne directrice du PSG restait la même, à savoir une prolongation de contrat de Lionel Messi et l’optimisme semble être au rendez-vous. Et comme le journaliste Florent Torchut l’a affirmé à Média Parisien ces derniers jours, que ce soit le joueur ou sa famille, le clan Messi est déterminé à rester au PSG.

Le PSG veut blinder Messi, il aura le dernier mot https://t.co/eNmksyxsr5 pic.twitter.com/Xg20wyYLl6 — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

«Oui», Lionel Messi pourrait décider de tout plaquer au PSG pour le Barça