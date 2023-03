En plein doute, le PSG va surprendre son monde pour cette star

Thomas Bourseau

Marquinhos n’est plus le roc qu’il était par le passé et affiche certaines carences tactiques et émotionnelles depuis quelque temps. De quoi forcer le PSG à se mettre à douter de son état de forme, mais le club compte tout de même lui offrir une prolongation de contrat.

Se pourrait-il que le cambriolage à son domicile dont il a été la victime en mars 2021 ait un lien avec l’irrégularité affichée par Marquinhos depuis ? Cela fait plus d’un an désormais que le capitaine du Paris Saint-Germain piétine quelque peu et montre des lacunes qui ne lui étaient pas propres par le passé.

Le PSG doute de l’état de forme de Marquinhos…

D’ailleurs, même dans son discours dans la presse, le ton n’est plus le même. Après l’élimination en Coupe de France face à l’OM le 8 février dernier, Marquinhos a expliqué que c’était aussi dur pour les joueurs du PSG qui vivent des moments difficiles en laissant notamment leurs familles respectives chez eux. D’après les informations divulguées par The Athletic, le Paris Saint-Germain commencerait à sérieusement s’inquiéter de l’état de forme de Marquinhos au vu de ses performances et de ses déclarations.

…mais va lui offrir un nouveau contrat