Zidane, Messi... Mbappé va réclamer des folies au PSG

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain au PSG, compte tenu du fait que son contrat s'achève en 2024, Daniel Riolo estime que l'attaquant français doit absolument rester, mais pas dans n'importe quelle condition. Il doit réclamer du lourd sur le mercato.

L'été dernier, Kylian Mbappé décidait de prolonger au PSG qui lui avait fait certaines promesses afin de le convaincre. Notamment en matière de recrutement et en ce qui concerne le projet du club qui a notamment changé de directeur sportif et d'entraîneur. Néanmoins, pour le moment, cela ne porte pas ses fruits et Daniel Riolo estime que Kylian Mbappé doit en demander encore plus.

PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, voilà les raisons https://t.co/b5lCjGByQb pic.twitter.com/XaoGfszikY — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

«Je lui conseille de rester, mais...»

« Je lui conseille de rester, mais cette fois avec l'assurance qu'on arrête les conneries. Et que vraiment on construise une grosse équipe avec lui au PSG. Tout simplement », explique l'éditorialiste de RMC dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Football.fr , avant de détailler le projet qu'il espère pour le PSG.

«Zidane ? Bien sûr que ce serait une solution»