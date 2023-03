«Il n'a amené que des pipes» : La grosse accusation sur le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a tout changé au sein de son organigramme, avec notamment les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier pour remplacer Leonardo et Mauricio Pochettino. Et pourtant, les résultats ne sont pas réellement perceptibles comme le constate Daniel Riolo.

Après une saison poussive, le PSG parvenait à prolonger Kylian Mbappé qui semblait filer vers le Real Madrid. Pour le convaincre, le dirigeants parisiens lui ont promis un changement de projets, avec notamment la nomination de Luis Campos, dont le clan Mbappé est proche depuis plusieurs années, en remplacement de Leonardo. Compte tenu de la réputation du Portugais, un gros mercato était attendu. Mais les recrues qui sont arrivées, à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler, peinent à convaincre comme le regrette Daniel Riolo.

PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, voilà les raisons https://t.co/b5lCjGByQb pic.twitter.com/XaoGfszikY — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

«Le nouveau directeur sportif c'était celui qui a le plus grand catalogue de joueurs»

« L'année dernière après le Real, on nous a annoncé une révolution, et qu'on a tout changé. Nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur... Le nouveau directeur sportif c'était celui qui a le plus grand catalogue de joueurs. Résultat, il n'a amené que des pipes », explique l'éditorialiste de RMC dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de La Revue de l'After , avant de dresser un terrible constat sur Christophe Galtier.

«Je n'ai jamais cru à ces "salades"»