Un énorme défi est lancé à Mbappé, le PSG craint le pire

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé est encore au centre des spéculations sur le mercato. Son avenir au PSG demeure assez incertain, puisque le prochain mercato estival représente la dernière chance du club de la capitale pour le vendre. Une aubaine pour certains, qui aimeraient le voir dans un championnat plus huppé que la Ligue 1.

Prolongé en mai dernier au PSG, Kylian Mbappé voit cependant son avenir être de nouveau au centre des discussions sur le mercato. Son contrat expire en juin 2024 et le club de la capitale va naturellement voir quelques équipes revenir à la charge cet été afin de recruter la star de 24 ans. Le prochain mercato estival devrait représenter, sauf si Kylian Mbappé lève son option pour prolonger jusqu’en 2025, la dernière chance du PSG de le vendre avant qu’il ne parte libre.

Mbappé s’enflamme pour le PSG, il lui répond cash https://t.co/7ZB9JVwuYL pic.twitter.com/8rHrVzPCIY — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

«Il serait bien sûr un ajout bienvenu à la Premier League»

Néanmoins, Adam Crafton estime qu’il sera compliqué de convaincre le PSG d’un point de vue économique. « Mbappé ? C’est le meilleur footballeur du monde en ce moment. Il serait bien sûr un ajout bienvenu à la Premier League, mais il est difficile à l’heure actuelle d’imaginer un club capable de l’acheter au PSG, surtout s’il prolonge son contrat pour inclure l’option de la troisième année » a expliqué le journaliste de The Athletic dans des propos rapportés par Le Parisien .

«Il devrait se challenger dans un championnat plus fort»