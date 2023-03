Messi hante ses pensées, la star du PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait le club à l’issue de la saison si aucun accord ne parvenait à être trouvé. Le FC Barcelone resterait à l’affût, mais tout est clair à l’instant T dans l’esprit de Messi. Explications.

Lionel Messi a été auréolé du titre de champion du monde lors du Mondial au Qatar à l’automne dernier avec l’ Albiceleste. L’Argentin a donc terminé le jeu, ayant remporté chaque trophée possible que ce soit en club ou en sélection. Un ultime challenge se présente à lui en cette deuxième partie de saison avec le PSG : la Ligue des champions.

Lionel Messi n’a qu’un objectif : le PSG et la Ligue des champions

Et d’après les informations divulguées par Goal , le septuple Ballon d’or ne penserait qu’à poser ses mains sur la Ligue des champions, compétition qu’il n’a plus remporté depuis 2015 au FC Barcelone. Messi pourrait faire partie de l’équipe qui a offert au PSG sa première C1 et il le sait pertinemment que cela pourrait consolider sa légende.

Ça discute, le feuilleton Messi est relancé par la presse espagnole https://t.co/nBsNJtuWV9 pic.twitter.com/mh1LlDzI9U — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Messi n’a pas encore décidé, le Barça prend son mal en patience