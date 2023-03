«Il a régressé» : Le PSG a fait un pari, il s’est planté

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un du PSG depuis l’arrivée de Christophe Galtier et plus encore depuis le départ de Keylor Navas en Angleterre cet hiver. Pour autant, il ne semble pas plus en confiance et aurait même régressé depuis sa venue au PSG en 2021 selon Christophe Lollichon.

Gianluigi Donnarumma sonnait comme un coup parfait pour le PSG. D’une part en raison des intérêts de Chelsea et du FC Barcelone à l’été 2021. Mais aussi parce qu’il venait de réaliser une grande compétition à l’Euro 2021, élu meilleur gardien du tournoi, et ayant mis ses mains sur le Graal face à l’Angleterre en finale. Pourtant, il n’a pas bénéficié d’un poste de titulaire indiscutable à son arrivée libre de tout contrat au PSG.

Libéré de Navas, Donnarumma piétine au PSG et n’apporte pas sérénité

La raison est simple, Keylor Navas était intouchable à l’époque et sortait des deux campagnes plutôt réussies sportivement parlant en Ligue des champions avec le PSG : une finale en 2020 et une demi-finale en 2021. Lors de l’édition de 2021/2022 du PSG, c’est Gianluigi Donnarumma qui s’est vu confier les buts du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale face au Real Madrid et a paru impuissant lors de la débâcle du PSG face au futur champion d’Europe quelques semaines plus tard. En concurrence avec Navas toute la saison passée, Donnarumma ne l’est plus depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG l’été dernier, puisque le technicien l’avait nommé gardien numéro un devant Keylor Navas qui s’en est allé du côté de Nottingham Forest cet hiver.

«Il ne parvient pas à réaliser des choses simples»