Cristiano Ronaldo claque la porte, son successeur est connu

Vivant en plein calvaire en début de saison, Cristiano Ronaldo a fini par craquer et a rompu avec Manchester United. Toutefois, le vide laissé par son départ se ferait encore ressentir dans le vestiaire. Wout Weghorst n'arrive pas à convaincre, ce qui obligerait les Red Devils à se jeter sur une star de Premier League.

En 2021, Cristiano Ronaldo pensait vivre un conte de fée. Le Portugais avait quitté la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu chez les Red Devils . N'ayant pas réussi à qualifier son équipe en Ligue des champions, le quintuple Ballon d'Or a fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son avenir.

En plein calvaire, Cristiano Ronaldo a rompu avec Manchester United

Et la situation s’est envenimée avec l’arrivée d’Erik ten Hag. La relation entre Cristiano Ronaldo et l’entraîneur néerlandais était désastreuse. L’attaquant de 38 ans a fini par craquer et a rompu son contrat pendant la Coupe du monde, pour signer à Al-Nassr en Arabie Saoudite dans la foulée. Chez les Red Devils , son départ se fait encore sentir.

Kane identifié comme son successeur chez les Red Devils ?