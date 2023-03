Une folie à 150M€ se prépare pour Mbappé, le PSG est menacé

Pierrick Levallet

En grande forme avec Naples, Victor Osimhen s'est attiré les convoitises d'un bon nombre de clubs européens. Le Nigérian serait notamment visé par le PSG, qui souhaiterait le faire venir pour combler les attentes de Kylian Mbappé. Mais un autre prétendant serait en avance sur le club de la capitale dans ce dossier.

Afin de combler les attentes de Kylian Mbappé, le PSG travaillerait sur la venue d’un nouvel attaquant de pointe. Et Luis Campos pourrait bien se tourner vers Victor Osimhen, qui brille avec Naples. Les Azzurri réclameraient néanmoins 150M€ pour lâcher le joueur de 24 ans. Et le PSG ne serait pas en position de force pour l'instant.

Un favori se dégage pour Osimhen

À en croire les informations du journaliste de Rai Ciro Venerato, Arsenal serait le favori dans la course à Victor Osimhen pour le moment. Manchester United et Chelsea continueraient de pousser pour le buteur de Naples, mais les Gunners auraient l’avantage dans ce dossier. Mikel Arteta ne serait pas contre accueillir le Nigérian afin de renforcer ses rangs en attaque.

«Je travaille dur pour jouer un jour dans le championnat anglais»