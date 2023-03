Mercato - PSG : Un plan hallucinant monté pour ce transfert ?

Axel Cornic

Luis Campos aurait déjà commencé à planifier son mercato estival et un dossier serait déjà ouvert, avec Victor Osimhen. Très performant avec le Napoli cette saison, l’attaquant n’est que trop bien connu par le Portugais, qui l’a recruté au LOSC en 2019 et qui souhaiterait désormais le retrouver au Paris Saint-Germain.

Fer de lance d’une des équipes les plus performantes de la saison, Victor Osimhen pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Le Nigérian serait en effet l’un des grands objectifs de Luis Campos, qui aurait déjà commencé à bouger ses pions pour l’attirer au PSG.

Campos a rencontré l’agent d’Osimhen...

TMW révèle ce mardi que Campos aurait été aperçu la semaine dernière en compagnie de Roberto Calenda, agent de Victor Osimhen. Les deux hommes se connaissent très bien et aurait visiblement déjà posé les bases de futures négociations, qui pourraient tourner autour d’un transfert à 150M€.

Dans le secret le plus total !

D’après les portails italiens, ces discussions entre le PSG et le clan Osimhen se seraient faites dans le plus grand des secrets, puisqu’au sein du Napoli on ne serait au courant de rien. A noter que la piste parisienne n’est pas la seule pour le joueur, qui a régulièrement lié à un possible départ vers la Premier League.