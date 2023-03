Mbappé rêve d’une star, Haaland va lui faire un joli cadeau

Pierrick Levallet

En quête d'un nouvel attaquant de pointe pour combler les attentes de Kylian Mbappé, le PSG aurait plusieurs noms en tête. Le club de la capitale penserait notamment à Harry Kane, en fin de contrat en juin 2024 avec Tottenham. Et la concurrence devrait être moins relevée que prévu dans ce dossier grâce à un certain Erling Haaland.

N’étant pas vraiment satisfait du mercato mené par Luis Campos l’été dernier, Kylian Mbappé attendrait toujours que le PSG recrute un nouveau numéro 9 de classe mondiale. Le club de la capitale se serait alors mis à explorer plusieurs pistes. Marcus Rashford et Victor Osimhen ont notamment été évoqués du côté du PSG. Mais la formation parisienne penserait aussi à un autre nom.

Le PSG en pince pour Harry Kane

En effet, le leader de la Ligue 1 envisagerait d’aller chercher Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham expire en juin 2024. L’arrivée de l’international anglais pourrait grandement satisfaire Kylian Mbappé. Le PSG ne serait cependant pas seul sur ce dossier. Mais la concurrence devrait être moins rude que prévu.

Manchester City s’est retiré du dossier