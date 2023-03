PSG : Lionel Messi vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a été questionné sur son passage à Paris. L'occasion pour le champion du monde argentin d'évoquer son ressenti, après une première année délicate en France. Sa réponse à de quoi faire réagir le PSG, qui tente de le prolonger selon nos informations exclusives.

Le PSG fait face à un gros chantier en ce début d'année 2023, celui des prolongations. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club de la capitale souhaite étirer le bail de plusieurs cadres, notamment celui de Lionel Messi. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'Argentin a entamé des discussions avec ses dirigeants. Son choix demeure un mystère, mais Messi a lâché quelques indices sur son avenir lors d'un entretien accordé aux médias du club.





« C’est vrai que je me sens très bien »

Arrivé au PSG en 2021, Messi a confirmé qu'il était très heureux à Paris depuis le lancement de la saison. « C’est vrai que je me sens très bien. La première année, j'ai eu besoin d’un petit peu de temps pour m'adapter à Paris pour différentes raisons, mais j’ai entamé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie, beaucoup de désir » a-t-il déclaré. Alors qu'il s'apprête à défier le Bayern Munich en Ligue des champions, l'Argentin a évoqué ses objectifs avec le PSG.

« Je me sens plus à l'aise avec le club »