Neymar - PSG : Divorce annoncé, «plus personne n’en veut»

Pierrick Levallet

Sorti sur civière contre le LOSC le 19 février dernier, Neymar a vu sa saison se terminer. Le Brésilien se fera opérer de la cheville et devrait donc être éloigné des terrains plusieurs mois. Son forfait est un véritable coup dur pour Christophe Galtier. Mais à en croire Daniel Riolo, son absence soulagerait au PSG.

Annoncé indisponible que quelques semaines au départ, Neymar a finalement vu sa saison se terminer subitement. Le Brésilien va se faire opérer de la cheville et sera écarté des terrains de longs mois. Son forfait est préjudiciable pour le PSG, à l’heure où Christophe Galtier manque de solutions offensives. Mais d’après Daniel Riolo, l’absence de Neymar soulagerait en interne.

Neymar - PSG : La révélation choc https://t.co/DOYXhkaQ0D pic.twitter.com/6rjwW3rGm3 — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

«Au PSG, on n’en veut plus»

« C’est une bonne nouvelle qu’il ne puisse plus jouer et je pense qu’on ne le reverra pas sous le maillot du PSG. Plus personne n’en veut au club. Il va prendre un chèque et ils vont trouver un accord avec un club où il ira et le PSG paiera une grosse partie du salaire. Au PSG, on n’en veut plus. Il y a des joueurs qui ont été libérés par son absence avec qui il ne s’entendait pas. Il est isolé, il n’y avait plus beaucoup de joueurs qui lui parlaient » a-t-il confié dans l’ After Foot sur les antennes de RMC .

Campos veut le pousser dehors

Avant de se blesser, Neymar faisait l’objet de quelques rumeurs autour de son avenir. Luis Campos avait essayé de le faire partir l’été dernier, en vain. Mais le conseiller football n’aurait pas abandonné ce projet pour autant, malgré le contrat de Neymar qui le lie au PSG jusqu’en 2027. La Premier League se tenait à l'affût il y a quelques semaines. Le divorce semble désormais acté entre le Brésilien et le club parisien. À voir si un club voudra bien le récupérer après sa blessure.