Mercato : Kylian Mbappé aurait pu snober le PSG

Alors qu’il joue actuellement sa sixième saison avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu connaître une autre trajectoire. A l’été 2017, après avoir flambé avec l’AS Monaco, l’attaquant français est courtisé par Arsenal. Mais la non qualification en Ligue des Champions des Gunners scellera rapidement ce dossier.

Avant de flamber sous le maillot du PSG, c’est avec l’AS Monaco que Kylian Mbappé s’est révélé. L’international français aura mis un peu de temps avant d’avoir sa chance mais au début de l’année 2017, Mbappé s’est vite montré indispensable. Tour à tour, la pépite française va écœurer Manchester City et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Des débuts de géant dans la plus belle des compétitions.

Mbappé affole le Mercato

L’été qui suit, encore plus avec un titre de champion de France glané par l’AS Monaco, Kylian Mbappé attise les convoitises. Le PSG est là et veut rapatrier un enfant de la région. Arsenal viendra aussi aux renseignements.

Arsenal recalé !