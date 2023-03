«J'ai souri» : Neymar blessé, il annonce du lourd pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. En effet, touché à la cheville, Neymar sera absent jusqu'à la fin de la saison puisqu'il a décidé de se faire opérer. Néanmoins, pour de nombreux observateurs, il ne s'agit pas d'une si mauvaise nouvelle puisque cela enlève même une épine du pied de Christophe Galtier.

Absent jusqu'à la fin de la saison, Neymar va notamment rate le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi. Mais une question brûle les lèvres de tous les observateurs : est-ce une mauvaise nouvelle pour le PSG ? Compte tenu de la prestation contre l'OM, on pourrait avoir tendance à penser que non. Et Florent Gautreau abonde en ce sens.

🚨 Le PSG responsable des blessures de Neymar ? 👇 pic.twitter.com/dF44nXANBQ — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

«C’est une bonne nouvelle pour Christophe Galtier»

« C’est une bonne nouvelle pour Christophe Galtier, qui n’a pas la légitimité, les épaules, l’expérience pour prendre les décisions qui s’imposent dans l’équilibre. (…) Ça lui enlève une énorme épine du pied, de même que la blessure de Kimpembe. Tout ça pour des joueurs dont on est sûrs qu’ils nuisent à l’équilibre de l’équipe, pour plein de raisons », explique dans un premier temps le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche.

«J’ai souri en me disant tiens, ils vont peut-être la gagner la Ligue des champions»