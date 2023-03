PSG : Après la tragédie Neymar, il va prendre un énorme risque

Amadou Diawara

Comme souvent, Neymar s'est blessé à la cheville au pire des moments pour le PSG. Alors que la saison de son compatriote brésilien est terminée, Marquinhos aurait pris une grande décision. Alors qu'il souffre d'une lésion intercostale, le capitaine du PSG serait prêt à prendre le risque de jouer contre le Bayern ce mercredi soir.

Depuis sa signature au PSG, Neymar s'est blessé sérieusement à la cheville à plusieurs reprises, et toujours dans la même période. En effet, le numéro 10 parisien a l'habitude de se blesser pendant l'hiver, au moment où les grandes échéances européennes commencent. Et malheureusement pour Neymar et le PSG, son entorse contractée contre le LOSC le contraint à mettre un terme à sa saison.

Il lâche une bombe sur Mbappé, le PSG jubile https://t.co/xaJVUl6Rz4 pic.twitter.com/6Bgs4RUxd7 — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Fin de saison pour Neymar et Presnel Kimpembe

Alors que Presnel Kimpembe est également forfait pour la suite de la saison - en raison d'une rupture du tendon d'Achille droit - Marquinhos aurait pris une grande décision. Touché et contraint de sortir prématurément face au FC Nantes ce samedi, le capitaine du PSG est victime d'une lésion intercostale. Une blessure qui ne l'empêche pas de jouer contre le Bayern ce mercredi, mais cela pourrait lui couter cher.

Marquinhos veut prendre le risque de jouer contre le Bayern