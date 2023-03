Le cauchemar continue pour le PSG, il va vivre un enfer

Amadou Diawara

Victime d'une lésion intercostale, Marquinhos va devoir serrer les dents face au Bayern ce mercredi. S'il est apte à disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le capitaine du PSG ne sera pas à 100% et va devoir faire abstraction de la douleur. Malgré tout, Marquinhos ne prend aucun risque quant à la suite de sa saison en jouant face au Bayern.

Lors du duel entre le PSG et le FC Nantes au Parc des Princes (4-2), Marquinhos a dû sortir prématurément à cause d'une blessure. Victime d'une lésion intercostale, le capitaine du PSG ne manquera pas le choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern. Toutefois, Marquinhos ne sera pas à 100% et est parti pour souffrir à l'Allianz Arena.

«Selon la gravité, cela peut gêner la respiration»

« Cela peut impacter différemment selon la hauteur , a lancé Alexandre Dellal, préparateur physique en charge de footballeurs et de sportifs internationaux, lors d'un entretien accordé à L'Equipe . Il faut voir au niveau de quelles côtes cela se situe. Selon la gravité, cela peut gêner la respiration. Mais aussi dans les changements de direction, les impacts, à la fois dans les duels mais aussi le jeu de tête, dans des frappes, dans le jeu long... Chaque impact peut avoir un retentissement ».

«Ça fait mal... il y a un impact psychologique»