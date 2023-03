Grosse frayeur au PSG, le verdict tombe

La rédaction

À la 76ème minute du match entre le PSG et Nantes (4-2), Marquinhos a quitté la pelouse du Parc des Princes en grimaçant. De quoi laisser présager le pire, à quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais bonne nouvelle, puisque le Brésilien a fait son grand retour à l'entraînement collectif ce lundi, et il n'est pas le seul.

Les bonnes nouvelles commencent à pointer le bout de leur nez au PSG. Sorti face à Nantes samedi, Marquinhos était bien présent à l'entraînement ce lundi, et Christophe Galtier voit aussi le retour de Renato Sanches. Le Portugais était blessé depuis le 5 février dernier, touché aux ischios-jambiers. Alors que Neymar et Presnel Kimpembe sont d'ores et déjà forfaits, Nordi Mukiele pourrait en revanche lui aussi devoir faire l'impasse sur le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich ce mercredi.

Marquinhos et Hakimi présents à l'entraînement, pas Mukiele

« Sont-ils incertains ? Je ne pense pas. Nordi, c’est sur l’action litigieuse du penalty. Cela ne paraît pas très grave. Pour le capitaine, c’est un coup au niveau des côtes, cela ne semble pas très grave. on va croiser les doigts. » avait déclaré Christophe Galtier en conférence de presse, interrogé sur la potentielle gravité de ces blessures. Après la victoire du PSG face à Nantes, Christophe Galtier s'était montré optimiste quant à la santé de Nordi Mukiele et Marquinhos, tout deux sortis sur blessure durant le match. Le Français souffre du mollet et du tendon d'Achille et n'a pas pu s'entraîner ce lundi comme l'indique L'Équipe . Pour le capitaine du PSG, il souffrait d'une déchirure intercostale. Mais il devrait être bien présent lors du choc face au Bayern. A noter qu'Achraf Hakimi était également présent à l'entraînement collectif de ce lundi.

PSG : C’est confirmé, le Qatar va casser sa tirelire https://t.co/XPToJHlhf3 pic.twitter.com/O1IYyIWOGV — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Renato Sanches de retour ?

Christophe Galtier peut également compter sur un autre retour avec Renato Sanches. Le Portugais figure sur les photos de l'entraînement postées par le PSG sur ses réseaux sociaux, aux côtés de Marco Verratti. S'il ne sera probablement pas titulaire lors du match de mercredi face au Bayern Munich, il reste tout de même une alternative de choix dans le secteur offensif de Christophe Galtier.