Il annonce un gros changement au PSG

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre le FC Nantes (4-2) samedi soir, Christophe Galtier a évoqué l'éventualité d'un changement tactique avec... Marquinhos ! Le coach parisien explique en effet qu'il pourrait s'inspirer de Thomas Tuchel afin d'utiliser son capitaine au milieu de terrain.

Depuis le début de saison, Christophe Galtier a multiplié les changements tactiques en utilisant différents schémas. L'entraîneur du PSG a notamment profité de la polyvalence de Danilo Pereira, mais un autre joueur pourrait bien changer de poste, à savoir Marquinhos. En conférence de presse, Galtier révèle qu'il envisage d'utiliser son capitaine au milieu de terrain, comme l'avait fait Thomas Tuchel.

Marquinhos de retour au milieu ?

« Oui, il a les qualités pour jouer au milieu et Thomas Tuchel l’a utilisé avec beaucoup de réussite. Mais le fait d'avoir cette organisation défensive à trois doit permettre aussi une certaine animation avec le ballon et c'est le joueur le plus apte à participer au jeu, bien que Danilo soit de base un milieu », explique le coach du PSG dans un premier temps.

«J'ai déjà eu cette idée-là et c'est possible»