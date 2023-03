Le PSG a le «meilleur attaquant du monde», il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, Kylian Mbappé a profité de la venue du FC Nantes au Parc des Princes pour inscrire son 201e but au PSG ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Et après la victoire de son équipe (4-2), Christophe Galtier n'a pas tari déloges pour son attaquant.

Galtier s'enflamme pour Mbappé

« C’est déjà un honneur de le vivre en direct. C'est un privilège pour un entraîneur d'avoir un joueur comme Kylian qui est à mes yeux le meilleur attaquant du monde. Nos supporters mais aussi les gens qui aiment le football français doivent apprécier d’avoir un tel joueur dans notre championnat », lance l'entraîneur du PSG au micro de Canal+ avant d'en rajouter une couche.

«C’est un privilège»