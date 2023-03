Meurtri par un drame, il reçoit le soutien de Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG recevait le FC Nantes ce samedi soir pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Les Parisiens menaient de deux buts avant de se faire égaliser par Ignatius Ganago. L'attaquant nantais retrouvait le chemin des filets, trois semaines après avoir perdu sa fille des suites d'une longue maladie. Il a pu compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Le Parc des Princes a connu une soirée remplie d'émotions avec notamment l'hommage à Just Fontaine. D'entrée, les hommes de Christophe Galtier prenaient l'avantage avant de se faire rejoindre par le FC Nantes et que Kylian Mbappé n'enfonce finalement le clou pour devenir le meilleur buteur du PSG. Le but égalisateur nantais est l'oeuvre d'Ignatius Ganago, coutumier du fait puisqu'il s'agit de sa cinquième réalisation en cinq titularisations contre le club de la capitale. Mais l'essentiel était ailleurs pour le Camerounais qui a dédié ce but à sa fille décédée trois semaines plus tôt. Une épreuve terrible pour Ganago qui a montré toute sa force de caractère samedi soir et qui suscite logiquement l'admiration de Kylian Mbappé.

𝗖𝗵𝗹𝗼𝗲́ ✨ pic.twitter.com/C7V1cuXcKa — FC Nantes (@FCNantes) March 4, 2023

«J’espère qu’elle sera fière de moi»

Ignatius Ganago était très ému après la rencontre. Il a eu une pensée pour sa fille suite à son but. « Ça fait du bien, je fais ce que j’aime le plus. Je traverse une période difficile, il faut que je passe au-dessus de tout ça, même si c’est quelque chose que je ne vais jamais oublier. La situation, je dois l’accepter, il faut que j’avance, que je continue de travailler, de me donner à fond sur le terrain, de me battre. J’ai envie de jouer, c’est ce que j’ai toujours voulu. Je ne vais pas arrêter le foot. Les buts, ils seront toujours pour elle. Elle était pleine d’énergie, toujours joyeuse, j’espère qu’elle sera fière de moi et que je marquerai beaucoup de buts pour elle. C’est toujours plaisant de retrouver le chemin des filets, même si le sourire n’est pas énorme », a-t-il lâché. Kylian Mbappé a eu quelques mot pour lui.

«Mbappé m’a donné beaucoup de force»