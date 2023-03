«C’est interdit», une star du PSG prend cher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le record de Kylian Mbappé a éclipsé la nouvelle bévue de Gianluigi Donnarumma. Alors que le PSG menait logiquement au score, le portier italien a commis une boulette, qui a remis en marche le FC Nantes. Cette boulette du gardien inquiète fortement Pierre Ménès, à quelques jours d'un match crucial face au Bayern Munich en Ligue des champions.

La rencontre entre le PSG et le FC Nantes a été marquée par le record de Kylian Mbappé, seul meilleur marqueur de l'histoire de son club (201 buts). Mais avant de célébrer sa star, la formation parisienne a souffert. Alors qu'il menait logiquement au score (2-0), le PSG a vu les Canaris revenir au score après une boulette de Gianluigi Donnarumma.

La nouvelle boulette de Donnarumma

Excentré, Ludovic Blas est parvenu à tromper Donnarumma, qui avait oublié de couvrir son premier poteau. En prime, le portier italien a commis une faute de main sur cette action. Pour Pierre Ménès, le PSG doit s'interroger sur la qualité de Donnarumma.

« Je ne sais pas combien de buts le portier italien a sur la conscience »