Mbappé lui joue un mauvais tour, il lui répond !

Ce samedi, Kylian Mbappé a battu le record d’Edinson Cavani en inscrivant sa 201e réalisation sous le maillot du PSG, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du club. Après cette prouesse, le Matador qui évolue désormais au FC Valence a tenu à envoyer un message de félicitations à son ancien partenaire.

Edinson Cavani ne peut plus se vanter d’être le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le record du Matador est tombé ce samedi à l’occasion de la rencontre entre le club de la capitale et le FC Nantes (4-2), durant laquelle Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets pour la 201e fois sous le maillot rouge et bleu. Le prodige français entre un peu plus dans l’histoire du PSG, ce qui n’a pas échappé à Edinson Cavani.

📲🥹 Le beau message d'Edinson Cavani pour Kylian Mbappé sur Instagram... pic.twitter.com/Clxz6bjszz — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 5, 2023

« Félicitations Kylian »

Désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a tenu à saluer la performance XXL de son ancien coéquipier. « Félicitations Kylian pour ton record de buts, emmène les supporters au plus haut. Accolade de buts », a publié l’attaquant du FC Valence sur Instagram .

