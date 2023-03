Cristiano Ronaldo imite Kylian Mbappé

La rédaction

Le terrible séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie et qui a fait plus de 50.000 morts depuis le 6 février 2023 a touché beaucoup de monde. Le monde du football a d'ailleurs été endeuillé par la perte de Christian Atsu, joueur de Hatayspor, retrouvé dans les décombres de son immeuble. Des joueurs, comme Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont d'ailleurs tenu à faire un geste pour les populations turques et syriennes.

Cristiano Ronaldo est un habitué des beaux gestes. Déjà, par le passé, il avait accepté de financer de A à Z l'opération d'un enfant victime d'une maladie cérébrale. A son actif, il a également souvent fait des dons à des ONG et avait même donné 1M€ aux hôpitaux portugais durant la crise de coronavirus en 2020. Et face au drame qui a touché la Turquie et la Syrie il y a quelques jours, lui, tout comme Mbappé se sont montrés particulièrement actifs pour aider les populations.

Mbappé au soutien de la Turquie...

Le crack de Bondy avait donné une interview sur la chaîne turque TRT . Il avait notamment déclaré : « Je ferai tout mon possible pour les aider. J’essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire du bien autour de moi sur et en dehors des terrains. Aujourd’hui, la Turquie est dans une situation difficile et j’espère qu’on va réussir à surmonter ça. Pour qu’on puisse revenir jouer en Turquie, et rencontrer les enfants pour leur donner le sourire. »

...tout comme Cristiano Ronaldo