C’est l’hécatombe, le PSG prépare une surprise

Coup dur pour le PSG. Malgré la victoire face au FC Nantes ce samedi soir (4-2), le club parisien n'a pas caché son inquiétude après les sorties sur blessure de Marquinhos et de Nordi Mukiele. Deux mauvaises nouvelles, à quelques heures d'une rencontre cruciale face au Bayern Munich. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier pourrait être amené à changer ses plans.

L'infirmerie du PSG ne désemplit pas. Après Neymar et Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Marquinhos sont sortis sur blessure lors de la rencontre face au FC Nantes ce samedi soir (victoire 4-2 du PSG). Après le coup de sifflet final, Christophe Galtier a donné de leurs nouvelles.

